هيفا وهبي: لهذا السبب لا أردّ على الحروب الموجهة ضدي.. ورسالة للمشككين برشاقتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت النجمة الجماهيرية هيفاء وهبي الأجواء خلال إحيائها حفل تتويج ملك جمال لبنان، الذي حظي به محمد صندقلي، إذ خطفت الانظار بجمالها ورشاقتها، فضلا عن تقديم باقة من أجمل اغانيها والتي تضمنت اغنيتها الجديدة "شاغلة كل الناس".

وعلى هامش الحفل؛ تحدثت هيفاء وهبي خلال لقائها مع "فوشيا" عن العمل الجديد الذي تقوم بتحضيره، كما علقت على كيفية اختيارها لكلمات الأغاني، ومدى إمكانية أن تكون تلك الكلمات عبارة عن رسائل مبطنة لأشخاص ترفض مقابلتهم.

وبدت النجمة اللبنانية تعاني من وعكة صحية، غير أنها طمأنة جمهورها عن حالتها، وردّت في نفس الوقت على الأشخاص الذين يشككون برشاقتها وجمالها.

يذكر أن هيفاء وهبي تعيش نجاح أغنيتها "توتة توتة"، بعد أن حطمت الأرقام القياسية على تطبيق "تيك توك " من خلال تنافس عدد كبير من مستخدمي هذه الخدمة بالتمثيل والغناء على وقع الأغنية الشهيرة.