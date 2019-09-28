شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Maleficent: Mistress of Evil يراهن على الجماهير النسائية فى الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة ديزنى لخطف الجماهير النسائية فى حصد إيرادات فيلمها الجديد Maleficent: Mistress of Evil، بطولة النجمة العالمية أنجلينا جولى، والذى يعد تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014.

وتراهن ديزنى على تحقيق 50 مليون دولار فى أولى أيام عرض فيلمها القادم Maleficent: Mistress of Evil، والمقرر عرضه يوم 18 أكتوبر المقبل فى دور العرض السينمائى.

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وبالرغم من أن المراهنة التى تسعى أليها ديزنى فى الافتتاحية أقل من الجزء الأول الذى حقق 69 مليون دولار، و750 مليون دولار على مستوى العالم، إلا أن تواجد العديد من الأفلام التى ستعرض فى نفس توقيت عرض الفيلم ستكون بمثابة عائق ومنافسة شرسة.

ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزنى.

فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى، إيلى فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلى، كاى الكسندر، ليزلى مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.