شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة وأروى جودة وشيرين رضا ومى سليم فى حفل ختام مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، النجوم أروى جودة، حلا شيحة، ميس حمدان، أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، المخرج أحمد مدحت، محمد كريم، هانى عادل، أحمد حاتم، هدى المفتى وسارة عبد الرحمن، على السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى.

كما وصل أيضا كل من بشرى، مى سليم، ياسمين رئيس وزوجها المخرج هادى الباجورى، هانى رمزى وزوجته، السيناريست أيمن مدحت، محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقى، المطرب أبو وزوجته، واللبنانية ستيفانى صليبا، محمد لطفى، شيرين رضا هنادى مهنى، ميار العيطى.

وحضر منذ قليل درة، إيمان العاصى، إيمى سالم، بسمة، ريم مصطفى، مى الغيطى، خالد الصاوى وزوجته، أمير رمسيس، المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، انتشال التميمى.

ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز الأفلام الفائزة فى حفل الختام الذى سيبدأ من داخل المسرح، كما سيتم تكريم النجم محمد هنيدى بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعى لمساهمته الكبيرة فى السينما خلال مشواره الفنى الذى قدم فيه العديد من الأفلام التى حققت نجاحا كبيرا.





































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