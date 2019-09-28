شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تكريمه بمهرجان الجونة.. هكذا تحدث محمد هنيدى عن شهداء مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم محمد هنيدى، عقب تسليمه تكريم نجمة الجونة الإبداعية، بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، الشكر للمهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس، وتمنى لهما النجاح دائماً.

وقال هنيدى: "عاجز عن شكر السقا، وهو عارف اللى جوايا ناحيته إزاى، وشرف كبير ليا إنى أكون من ضمن فنانين مصر، ومتشرف بالجايزة وعاجز عن الشكر".

وأضاف: "فنانين مصر دايمًا فاكرين الشهداء والأرواح الشريفة اللى ضحت من أجل بلدهم، وتحية تقدير واعتزاز لشرفاء مصر، ودى بلدنا اللى بنحبها وبندافع عنها دايمًا، وعن كل قطرة دم فيها".

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ومن النجوم الحاضرين فى حفل ختام مهرجان الجونة الفنانة لقاء الخميسى، الإعلامية شريهان أبو الحسن، إياد نصار، إنجى المقدم، خالد عبد الجليل، المخرج عبد العزيز، الداعية معز مسعود، أحمد خالد صالح، خالد أنور، نجلاء بدر، سارة التونسى، نسرين طافش، ياسمين غيث، يسرا، صبا مبارك، ليلى علوى، سيد رجب، حنان مطاوع، سماح أنور، صبرى فواز، تارا عماد، رشا مهدى، رجاء الجداوى.