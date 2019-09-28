"ستموت فى العشرين" و"حديث عن الأشجار" و"امتحان" تحصد نجمات الجونة الذهبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان الجونة السينمائى اليوم، فى حفل ختام دورته الثالثة الذى أقيم فى مسرح المارينا، عن الأفلام الفائزة بالجوائز، والتى تبلغ قيمتها المادية نحو 224 ألف دولار أمريكى، وهى كالتالى: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائى الطويل (نجمة الجونة وشهادة و50000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "ستموت فى العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء. جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائى الطويل (نجمة الجونة وشهادة و25000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "عيد القربان" للمخرج يان كوماسا. جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائى الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "آدم" للمخرجة مريم توزاني. جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربى روائى طويل (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "بابيشا" للمخرجة مونية مدور. جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل (نجمة الجونة وشهادة) وذهبت إلى الممثل بارتوش بيلينا عن دوره فى فيلم "عيد القربان". جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة (نجمة الجونة وشهادة) وذهبت إلى الممثلة هند صبرى عن دورها فى فيلم "حلم نورا". مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقى الطويل (نجمة الجونة وشهادة و30000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "حديث عن الأشجار" للمخرج صهيب قسم الباري. جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقى الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "143 طريق الصحراء" للمخرج حسن فرحاني. جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقى الطويل (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "كابل، مدينة فى الريح" للمخرج أبوزار أميني. جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربى وثائقى طويل (نجمة الجونة وشهادة و10000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "إبراهيم، إلى أجل غير مسمى" للمخرجة لينا العبد. Advertisements مسابقة الأفلام القصيرة مسابقة الأفلام القصيرة جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و15000 أمريكي) وذهبت إلى فيلم "امتحان" للمخرجة سونيا ك. حداد. جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "أمى” للمخرج وسيم جعجع. جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و4000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "لحم" للمخرجة كاميلا كاتر. جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربى قصير (نجمة الجونة وشهادة و5000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "سلام" للمخرجة زين دريعي. تنويه لجنة التحكيم الخاص لفيلم "السادس عشر من ديسمبر" للمخرج ألفارو جاجو دياز. جائزة "سينما من أجل الإنسانية" جائزة "سينما من أجل الإنسانية" جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "البوساء" للمخرج لادج لي. جائزة لجنة تحكيم "نيتباك" لأفضل فيلم آسيوي جائزة لجنة تحكيم "نيتباك" لأفضل فيلم آسيوي وذهبت إلى فيلم "كابل، مدينة فى الريح" للمخرج أبوزار أميني جائزة لجنة تحكيم "فيبريسي" جائزة لجنة تحكيم "فيبريسي" وذهبت إلى فيلم "1982" للمخرج وليد مونس. ومن النجوم الذين حضروا فى حفل الختام الفنانة لقاء الخميسى، الإعلامية شريهان أبو الحسن، إياد نصار، إنجى المقدم، خالد عبد الجليل، المخرج عبد العزيز، الداعية معز مسعود، أحمد خالد صالح، خالد أنور، نجلاء بدر، سارة التونسى، نسرين طافش، ياسمين غيث، يسرا، صبا مبارك، ليلى علوى، سيد رجب، حنان مطاوع، سماح أنور، صبرى فواز، تارا عماد، رشا مهدى، رجاء الجداوى. وحضر أيضا حفل ختام مهرجان الجونة كل من أمينة خليل، أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدى، وناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى، يسرا اللوزى، كريم قاسم، مريم الخست، على قاسم، أمينة مغربى، ساندى، باسم سمرة، هند صبرى وأبطال فيلمها المشارك فى المهرجان "نورا تحلم"، أروى جودة، حلا شيحة، ميس حمدان، أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، المخرج أحمد مدحت، محمد كريم، هانى عادل، أحمد حاتم، هدى المفتى، وسارة عبد الرحمن.

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