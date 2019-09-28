شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ستيفان سيجال على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، النجم العالمى ستيفان سيجال إلى السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز للفائزين، بالإضافة إلى منح الفنان محمد هنيدى جائزة نجمة الجونة الإبداعية.

مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة ترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة به المخرج المصرى خيرى بشارة، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مى مصرى إحدى أعمدة السينما الفلسطينية والعربية، وناشين مودلى مدير مهرجان سيدنى السينمائى، ورسول بوكاتى مهندس الصوت الأكثر شهرة فى آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز فى ميكساج الصوت، إضافة إلى الناقد السينمائى الروسى ستاس تيركين والمدير الفنى لمهرجان دفيجنيى الوطنى ومهرجان ستريلكا السينمائى.

وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالى موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائى فى السنغال، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، إضافة إلى لودميلا تشفيكوفا، التى عملت مبرمجة فى مهرجان روتردام السينمائى الدولى لمدة 15 عامًا، وطلال ديركى المخرج والمنتج السينمائى السورى الذى ترشح لجائزة الأوسكار فى عام 2019. كما تشاركهم مصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.

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وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج المصرى مروان حامد، وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيرى السينمائى يوكا بيكا لاكسو، وتتضمن اللجنة المخرج والمنتج والكاتب السينمائى العراقى محمد الدراجى، الذى مثلت أفلامه أكثر من مرة دولة العراق فى جوائز "الأوسكار" والنجمة التونسية درة زروق.















