شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى وهند صبرى ويسرا وبشرى فى حفل ختام مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، النجوم ليلى علوى، سيد رجب، حنان مطاوع، سماح أنور، صبرى فواز، تارا عماد، رشا مهدى، رجاء الجداوى، أمينة خليل على السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى.

وحضرت أيضا يسرا، صبا مبارك، أحمد داوود وزوجته الفنانة علا وشدى، وناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى، يسرا اللوزى، كريم قاسم، مريم الخست، على قاسم، أمينة مغربى، ساندى، باسم سمرة، هند صبرى وأبطال فيلمها المشارك فى المهرجان "نورا تحلم".

كما يتواجد فى حفل الختام أروى جودة، حلا شيحة، ميس حمدان، أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، المخرج أحمد مدحت، محمد كريم، هانى عادل، أحمد حاتم، هدى المفتى وسارة عبد الرحمن، بشرى، مى سليم، ياسمين رئيس وزوجها المخرج هادى الباجورى، هانى رمزى وزوجته، السيناريست أيمن مدحت، محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقى.

وحضرت مع بداية الحفل على السجادة الحمراء شيرين رضا، المطرب أبو وزوجته، واللبنانية ستيفانى صليبا، محمد لطفى، هنادى مهنى، ميار العيطى، درة، إيمان العاصى، إيمى سالم، بسمة، ريم مصطفى، مى الغيطى، خالد الصاوى وزوجته، أمير رمسيس، المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، انتشال التميمى.

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ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز الأفلام الفائزة فى حفل الختام، كما سيتم تكريم النجم محمد هنيدى بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعى لمساهمته الكبيرة فى السينما خلال مشواره الفنى الذى قدم فيه العديد من الأفلام التى حققت نجاحا كبيراً.



















