"بابيشا" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربى بمهرجان الجونة و"آدم" يحصد البرونزية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل وقيمتها 20000 دولار أمريكي)، فيلم "بابيشا" للمخرجة مونية مدور، وفاز بجائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل وقيمتها 15000 دولار أمريكي فيلم "آدم" للمخرجة مريم توزاني. ومن النجوم الحاضرين فى حفل الختام الفنانة لقاء الخميسى، الإعلامية شريهان أبو الحسن، إياد نصار، إنجى المقدم، خالد عبد الجليل، المخرج عبد العزيز، الداعية معز مسعود، أحمد خالد صالح، خالد أنور، نجلاء بدر، سارة التونسى، نسرين طافش، ياسمين غيث، يسرا، صبا مبارك، ليلى علوى، سيد رجب، حنان مطاوع، سماح أنور، صبرى فواز، تارا عماد، رشا مهدى، رجاء الجداوى. وحضر أيضا حفل ختام مهرجان الجونة كل من أمينة خليل، أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدى، وناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى، يسرا اللوزى، كريم قاسم، مريم الخست، على قاسم، أمينة مغربى، ساندى، باسم سمرة، هند صبرى وأبطال فيلمها المشارك فى المهرجان "نورا تحلم"، أروى جودة، حلا شيحة، ميس حمدان، أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، المخرج أحمد مدحت، محمد كريم، هانى عادل، أحمد حاتم، هدى المفتى، وسارة عبد الرحمن. Advertisements

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