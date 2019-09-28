شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الأردنى "سلام" يفوز بجائزة الجونة لأفضل فيلم روائى قصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فيلم "سلام" من الأردن بجائزة نجمة الجونة، لأفضل فيلم روائى عربى قصير، وقدمتها النجمة ليلى علوى ووجهت مخرجة الفيلم زينة الشكر لمدير المهرجان انتشال التميمى، وللمدير الفنى أمير رمسيس، ولبرمج المهرجان محمد عاطف.

وكان المهرجان قد أعلن فوز فيلم "البؤساء" بجائزة "سينما من أجل الإنسانية"، فيما نال فيلم جائزة فيبريسى للفيلم اللبنانى "1982"، ونال فيلم "كابول" بجائزة أفضل فيلم أسيوى.

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ومن النجوم الحاضرين فى حفل الختام الفنانة لقاء الخميسى، الإعلامية شريهان أبو الحسن، إياد نصار، إنجى المقدم، خالد عبد الجليل، المخرج عبد العزيز، الداعية معز مسعود، أحمد خالد صالح، خالد أنور، نجلاء بدر، سارة التونسى، نسرين طافش، ياسمين غيث، يسرا، صبا مبارك، ليلى علوى، سيد رجب، حنان مطاوع، سماح أنور، صبرى فواز، تارا عماد، رشا مهدى، رجاء الجداوى.

وحضر أيضا حفل ختام مهرجان الجونة كل من أمينة خليل، أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدى، وناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى، يسرا اللوزى، كريم قاسم، مريم الخست، على قاسم، أمينة مغربى، ساندى، باسم سمرة، هند صبرى وأبطال فيلمها المشارك فى المهرجان "نورا تحلم"، أروى جودة، حلا شيحة، ميس حمدان، أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، المخرج أحمد مدحت، محمد كريم، هانى عادل، أحمد حاتم، هدى المفتى، وسارة عبد الرحمن.