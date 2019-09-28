شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وفيق يجرى عملية جراحية بالمملكة المغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الفنان أحمد وفيق أمس الخميس عملية جراحية فى الحنجرة والأحبال الصوتية، بالمملكة المغربية، وبالتحديد فى مدينة كازابلانكا، ويعود "وفيق" إلى مصر خلال الأيام المقبلة عقب إتمام شفائه، وانتهاء فترة الاستجمام التى نصحه بها الطبيب المعالج. Advertisements وكان آخر تواجد للفنان أحمد وفيق بالدراما التليفزيوينة من خلال مسلسل "عوالم خفية"، للنجم الكبير عادل إمام، وعدد كبير من الفنانين منهم فتحى عبد الوهاب وصلاح عبد الله وبشرى ومى سليم وهبة مجدى وأحمد صيام وأسامة عباس، فضلا عن ضيوف الشرف رياض الخولى، محمد جمعة، الشحات مبروك، سلوى عثمان، هناء الشوربجى، وآخرون.وآخرون، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامى إمام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد وفيق يجرى عملية جراحية بالمملكة المغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.