شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يسلم محمد هنيدى تكريمه فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت الفنانة بشرى إلى خشبة المسرح بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائى المقام الآن، وقالت إنها تشعر بأن اليوم هو يوم الافتتاح وليس الختام، وإنها استأذنت مقدمة الحفل ناردين فرج لتقديم فقرة تكريم النجم محمد هنيدى بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعى.

وتحدثت بشرى عن نجم يحبه كل بيت فى مصر والوطن العربى ومحبوب من الجميع، وعندما ظهر وبدأ نجمه يسطع كان سببا فى دخول تيار جديد فى السينما، وكل من عمل معه أصبح نجما وقدم البطولات بعد ذلك، لافتة إلى أنها استطاعت تحديد إقامته فى الجونة لمدة 48 ساعة ليظهر على المسرح النجم أحمد السقا.

وقدم السقا التحية لزملائه وإخوته من الفنانين وأيضا القائمين على المهرجان المهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس، مؤكدا أن الدورة الثالثة شهدت تطورا كبيرا، وأنه يتشرف جدا بالوقوف على المسرح فى هذا المهرجان لتكريم صديقه وعشرة عمره محمد هنيدى، وبعدها صعد المهندس نجيب ساويرس على المسرح.

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وقال نجيب ساويرس إنه متحيز شخصيا للنجم محمد هنيدى، ويعتبره أستاذا فى حد ذاته، وروى موقفا أثناء عرض فيلم "إسماعيلية رايح جاى" فى السينما كان يشاهده وعندما خرج سُأل من قبل وسائل الإعلام عن أن الفيلم غير هادف بتقديم الضحك فقط، ليرد عليهم بأن الضحك هدف فى حد ذاته، وأن هنيدى قدم العديد من الأفلام المهمة بعد ذلك.

وعرض المهرجان فيلما قصيرا يتحدث فيه عدد من الفنانين عن هنيدى، وهم أشرف عبد الباقى، أحمد فهمى، محمود البزاوى، محمد العدل، وبعدها صعد هنيدى وسط عاصفة من التصفيق .

وقال هنيدى: "مساء الخير وبحبكوا جدا جدا"، مضيفا: " بشكر الصديقين العزيزين نجيب وسميح على المهرجان العظيم"، مؤكدا أن الله أعطاه أكثر مما تمنى من حب زملائه وحب الجمهور، ولم ينس تقديم التحية لشهداء الواجب الوطنى الذين راحوا ضحية الغدر والإرهاب، مؤكدا: "مصر بلدنا وسنظل ندافع عنها بدمائنا".