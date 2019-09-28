شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى وزوجته وشريهان أبو الحسن يصلون حفل ختام مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل النجوم محمد هنيدى وزوجته، مها أبو عوف، اللبنانية كارمن لبس، هنا شيحة، المخرج أحمد خالد موسى، طارق الجناينى، محمد محمود عبد العزيز على السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى.

كما وصل منذ قليل الفنانة لقاء الخميسى، الاعلامية شريهان أبو الحسن، اياد نصار، انجى المقدم، خالد عبد الجليل، المخرج عبد العزيز، الداعية معز مسعود، أحمد خالد صالح، خالد أنور، نجلاء بدر، سارة التونسى، نسرين طافش، ياسمين غيث.

وحضر أيضا يسرا، صبا مبارك، ليلى علوى، سيد رجب، حنان مطاوع، سماح أنور، صبرى فواز، تارا عماد، رشا مهدى، رجاء الجداوى، أمينة خليل، أحمد داوود وزوجته الفنانة علا وشدى، وناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى، يسرا اللوزى، كريم قاسم، مريم الخست، على قاسم، أمينة مغربى، ساندى، باسم سمرة، هند صبرى وأبطال فيلمها المشارك فى المهرجان "نورا تحلم،

كما يتواجد فى حفل الختام أروى جودة، حلا شيحة، ميس حمدان، أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، المخرج أحمد مدحت، محمد كريم، هانى عادل، أحمد حاتم، هدى المفتى وسارة عبد الرحمن، بشرى، مى سليم، ياسمين رئيس وزوجها المخرج هادى الباجورى، هانى رمزى وزوجته، السيناريست أيمن مدحت، محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقى.

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وحضر مع بداية السجادة الحمراء شيرين رضا، المطرب أبو وزوجته، واللبنانية ستيفانى صليبا، محمد لطفى،

هنادى مهنى، ميار العيطى، درة، ايمان العاصى، ايمى سالم، بسمة، ريم مصطفى، مى الغيطى، خالد الصاوى وزوجته، أمير رمسيس، المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، انتشال التميمى

ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز الأفلام الفائزة فى حفل الختام الذى سيبدأ من داخل المسرح الساعة الثامنة مساء، كما سيتم تكريم النجم محمد هنيدى بمنحه جائزة الانجاز الابداعى لمساهمته الكبيرة فى السينما خلال مشواره الفنى الذى قدم فيه العديد من الأفلام التى حققت نجاحا كبيراً.