محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تسلمت الفنانة هند صبري جائزة أفضل ممثلة عن فيلمها التونسي "حلم نورا" في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي. وانهمرت الدموع من هند خلال تسلمها الجائزة على المسرح، وتفاعل معها الحضور. Advertisements وقالت الفنانة هند صبري: "هأحكي قصة صغيرة، أنا عرضت فيلم حلم نورا في بلدي تونس، والنهاردة بستلم جائزتي من بلدي بردو". وأضافت: "مش من السهل إن الممثل يحقق نجاح كبير، والناس بتفتكر إن دي حاجة سهلة، ولكن بالعكس". واختتمت هند حديثها:" أحمد الشريف جوزي ماكنتش هعرف اشتغل من غيرك، وأمي ربنا يخليها ليا هي ساعدتني في تربية بناتي عشان اشتغل".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوزها بأفضل ممثلة في "الجونة".. هند صبري تبكي وتشكر زوجها ووالدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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