صور| تعرف على جوائز الأفلام القصيرة بـ"الجونة السينمائي" في دورته الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد:

أعلنت لجنة تحكيم جوائز الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة، عن الجوائز الفائزة بالمهرجان في دورته الثالثة، في حفل الختام.

Advertisements

وحصد فيلم "16 ديسمبر" على شهادة تقدير وتنويه خاص من المهرجان، بينما حصد جائزة أفضل فيلم عربي روائي قصير الأردني "سلام".

فيما حصد جائزة النجمة البرونزية وقيمتها 4 آلاف دولار، الفيلم البرزيلي "لحم"، بينما حصد الجائزة الفضية وقيمتها 7500 دولار، ذهبت للفيلم اللبناني "أمي"، بينما الجائزة الذهبية ذهبت للفيلم الهولندي "اختبار" وقيمتها 15 ألف دولار.

وتقام الآن، فعاليات حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، على مسرح المارينا.