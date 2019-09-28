بينها "ستموت في العشرين".. تعرف على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة عن جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. وحصلت جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و50000 دولار أمريكي)، ذهبت إلى فيلم «ستموت في العشرين» للمخرج أمجد أبو العلاء. جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و25000 دولار أمريكي)، ذهبت إلى فيلم «عيد القربان» للمخرج يان كوماسا. Advertisements وجائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي)، ذهبت إلى فيلم «آدم» للمخرجة مريم توزاني. وجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي)، التي ذهبت إلى فيلم «بابيشا» للمخرجة مونية مدور. وتقام الآن، فعاليات حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من الفنانين، على مسرح المارينا.

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