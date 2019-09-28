"البؤساء و1982 وكابل مدينة الرياح" تحصد 3 جوائز بـ"الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت إدرة مهرجان الجونة السينمائي، في حفل ختام الدورة الثالثة، المقامة الآن، فوز الفيلم الفرنسي "البؤساء"، للمخرج لادج لي، بجائزة سينما من أجل الإنسانية.

أما جائزة الفيبرسي الصحافة الدولية ذهبت للفيلم اللبناني"1982"، وجائزة نتباك للفيلم الوثائقي الأفغاني (كابل مدينة الرياح).

وتقام الآن، فعاليات حفل ختام الدورةالثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.