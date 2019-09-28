"الجونة السينمائي" يعلن الأفلام الوثائقية الفائزة في الدورة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، عن جوائز الافلام الوثائقية.

وحصل الفيلم اللبناني إلى أجل غير مسمى، على جائزة أفصل فيلم وثائقي عربي، أما الجائزة البرونزية 7 آلاف دولار، ذهبت الي الفيلم الأفغاني " كابل مدينة في مهب الريح".

أما الجائزة الفضية "15ألف دولار" فذهبت للفيلم الجزائري " 143 طريق الصحراء"، والجائزة الذهبية "30 الف دولار" الفيلم السوداني "حديث عن الأشجار".

وتقام الآن، فعاليات حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من الفنانين، على مسرح المارينا.

