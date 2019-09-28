هند صبري تفوز بجائزة أفضل ممثلة في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهيرة فودة: حصدت الفنانة هند صبري جائزة أفصل ممثلة عن "حلم نورا" في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي. وفور إعلان اسمها، حرص زوجها أحمد الشريف، ومخرجة الفيلم هند بوجمعة، على احتضانها. وتقام الآن، فعاليات حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من الفنانين، على مسرح المارينا.

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