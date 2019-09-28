محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحدث المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، عن تكريم الفنان محمد هنيدي، بجائزة الإنجاز الإبداعي، في حفل ختام الجونة السينمائي.
وقال ساويرس: "أنا من زمان بحب أفلامه بداية من صعيدي في الجامعة الإمريكية، وإسماعلية رايح جاي، أنا مجرد ما بشوف هنيدي بضحك من غير مايتكلم".
وتقام الآن، فعاليات حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من الفنانين، على مسرح المارينا.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل تكريمه.. نجيب ساويرس عن محمد هنيدي: "مجرد ما بشوفه بضحك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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