قبل تكريمه.. نجيب ساويرس عن محمد هنيدي: "مجرد ما بشوفه بضحك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، عن تكريم الفنان محمد هنيدي، بجائزة الإنجاز الإبداعي، في حفل ختام الجونة السينمائي.

وقال ساويرس: "أنا من زمان بحب أفلامه بداية من صعيدي في الجامعة الإمريكية، وإسماعلية رايح جاي، أنا مجرد ما بشوف هنيدي بضحك من غير مايتكلم".

وتقام الآن، فعاليات حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من الفنانين، على مسرح المارينا.