عقب تكريمه بالجونة.. محمد هنيدي يتذكر شهداء مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

سلم الفنان أحمد السقا، الفنان محمد هنيدي نجمة الجونة الإبداعية، بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، في حضور المهندس نجيب ساويرس على خشبة المسرح.

وقال هنيدي، عقب تسلمه التكريم على خشبة المسرح: "بشكر المهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس على المهرجان اللي بينجح سنة بعد سنة، ويا رب دايما في نجاح".

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وتابع هنيدي: "عاجز عن شكر السقا، وهو عارف اللي جوايا ناحيته إزاي، وشرف كبير ليا إني أكون من ضمن فنانين مصر، ومتشرف بالجايزة وعاجز عن الشكر".

وأضاف: "فنانين مصر دايمًا فاكرين الشهداء والأرواح الشريفة اللي ضحت من أجل بلدهم، وتحية تقدير واعتزاز لشرفاء مصر، ودي بلدنا اللي بنحبها وبندافع عنها دايمًا، وعن كل قطرة دم فيها".

وتقام الآن، فعاليات حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من الفنانين، على مسرح المارينا.