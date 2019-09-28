سميح ساويرس في "ختام الجونة": "فخور إني لابس بدلة معمولة في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
قال المهندس سميح ساويرس، مؤسس الجونة: "3 سنين مهرجان و30 سنة جونة، حاجة تعجز، طاروا وماحستش بيهم خالص، سعيد جدًا بما وصلت إليه مدينة الجونة.
وأضاف ساويرس، ي كلمته بختام مهرجان الجونة السينمائي : "سعيد إن المهرجان مع الوقت بقي ليه شخصية مستقلة، وبشكر كل الناس اللي وثقوا فينا، وفخور إني لابس بدلة معمولة هنا في مصر".
وأضاف : "السنة الجاية هيكون في قاعة اجتماعات وقصر ثقافي بالجونة لاستقبال مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان موسيقى الجاز".
وتقام الآن، فعاليات حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بتكريم عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم الفنان محمد هنيدي بمنحه نجمة الجونة الإبداعية، تقديرًا لمشواره الفني، ونجم عالمي، لم يلعن عن اسمه، بالإضافة إلى جوائز المهرجان.
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