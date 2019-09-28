شاهد.. نجلاء بدر بإطلالة ملكية والجمهور "القمر"

خطفت الفنانة نجلاء بدر اليوم الاختتامي لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وظهرت "بدر" بإطلالة أنيقة جذابة مرتدية فستان سورايه لامع. وشارك بالمهرجان 12 فيلماً فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 Advertisements فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة. فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة. يذكر أن أن آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل "أبو جبل" مع مصطفى شعبان.

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