صور.. "قمرات الفن" يخطفن الأنظار في الجونة

خطفت نجمات الفن الأنظار متألقات على السجادة الحمراء، في فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

وظهرن من خلال إطلالتهن الساحرة الجذابة، مرتديات فساتين سواريه مكشوفة، خاطفات من خلالها الأنظار، وأبرزهم: "يسرا، مها أبو عوف، يسرا

اللوزي، أروى جودة، ناهد السباعي، رجاء الجدواي، غادة عادل، مي سليم، ميس حمدان، تارا عماد.

وشارك بالمهرجان 12 فيلماً فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تم تأسيسه منذ عامين كي نجمع صناع الأفلام والمنتجين والممثلين والمشاهدين من كل المنطقة العربية والعالم في مكان واحد.

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