شاهد.. ساندي بإطلالة غريبة في ختام مهرجان الجونة.. ومتابع "مين الوحش"

وصلت النجمة ساندي في اليوم الاختتامه لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، واثارت "ساندي" من قبل رواد التواصل الاجتماعي بلوك جديد وعلق أحدهم "مين الوحش".

وشارك بالمهرجان 12 فيلماً فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام

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الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تم تأسيسه منذ عامين

كي نجمع صناع الأفلام والمنتجين والممثلين والمشاهدين من كل المنطقة العربية والعالم في مكان واحد.