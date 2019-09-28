شاهد.. وصول أيتن عامر حفل اختتام مهرجان الجونة

وصلت النجمة ايتن عامر في اليوم الاختتامه لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة. وشارك بالمهرجان 12 فيلماً فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة. إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة. Advertisements يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تم تأسيسه منذ عامين كي نجمع صناع الأفلام والمنتجين والممثلين والمشاهدين من كل المنطقة العربية والعالم في مكان واحد. والممثلين والمشاهدين من كل المنطقة العربية والعالم في مكان واحد.

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