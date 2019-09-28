"سقفة".. أغنية جديدة لطيارة بمهرجان الجونة في دورته الثالثة

اهدت شركة طيارة أغنية جديدة بعنوان "سقفة"، وذلك ضمن فعليات اختتام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.

وتقول كلمات أغنية "سقفة":

"وسقفة سقفة سقفة..نستاهل بوسة اه وسقفة..مين قال التالتة تبقى تابتة..لسه احلى سنين قدام..وسقفة سقفة سقفة..واقفين مع بعض احلى واقفة..والدنيا علينا شاهدة شايفة..حلمنا اتحول افلام".

والأغنية من تأليف وتلحين وغناء

الفنان أحمد الروبي.

وتم تصويرالفيديو في الجونة أثناء فاعليات المهرجان وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم "هند صبري، ليلى علوي، تارا عماد، أحمد داش، جميلة عوض، تامر حبيب، هنا وحلا شيحا، وعدد كبير من النجوم وظهر فيها أيضا المهندس

نجيب ساويرس والأستاذ عمرو منسي".



وقد اعتادت شركة طيارة على المشاركة الدائمة في مهرجان الجونة بمسابقات لتشجيع الكتابة الابداعية والانتاج، وايضا بمجموعة من البرامج الترفيهيه التي تعرض على السوشيال ميديا ويشارك فيها عدد كبير من الفنانين، ومن أكثرها رواجا برنامج ألعب يا نجم.



طيارة عبارة عن شركة لإنتاج محتوى الديجيتال وأسسها كل من هند صبري، ومحمد البسيوني، ورامز يوسف، وأحمد الشريف منذ عدة سنوات.

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