موجز "الفن": إلقاء القبض على ممثل لبناني بجريمة قتل.. وصافيناز من راقصة الى دكتورة

ميرنا وليد - بيروت - إلقاء القبض على ممثل لبناني بجريمة قتل وصافيناز من راقصة الى دكتورة موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية قراء موقع الخليج 365 يختارون راشد الماجد الفنان المفضل لديهم https://www.elfann.com/news/show/1252896/ استفتاء الفن : هل أنتم مع أو ضد إعلان إليسا موقفها من إحياء الحفلات في السعودية كما حصل مؤخرا؟ https://www.elfann.com/news/show/1252906/ خاص- هبة نور تكشف لـ"الفن" حقيقة مشاركتها في "باب الحارة" https://www.elfann.com/news/show/1252907/ خاص "الفن"- إلقاء القبض على جيري غزال بجريمة قتل https://www.elfann.com/news/show/1252958/ صافيناز تعتزل الرقص وتختار مهنة أصعب - بالفيديو https://www.elfann.com/news/show/1252955/ خاص الفن- هذا هو ملك جمال لبنان 2019 والتصريح الأول له https://www.elfann.com/news/show/1252875/ كايلي جينر تصاب بوعكة صحية وتنقل الى المستشفى https://www.elfann.com/news/show/1252961/ Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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