خاص بالفيديو- كارول سماحة تتجرّد من نجوميتها في "بالصدفة" وباميلا الكيك مفاجأة العمل

ميرنا وليد - بيروت - الاحتراف والالتزام والطبيعية عنوان الممثلة اللبنانية ​كارول سماحة​ في أول تجربة سينمائية لها في فيلم "بالصدفة"، الذي أصبح في دور العرض السينمائية منذ ايام قليلة، وهو من كتابة ​كلوديا مرشليان​ وإخراج ​باسم كريستو​.

التمثيل ملعبها والاحساس نقطة ضعفها، تجسد سماحة شخصية المرأة المعنفة سابقاً من زوجها والقوية في وجه الصعوبات التي تواجهها في حياتها، إلا أنها لا تفارق دمعتها عندما تصبح لوحدها. كارول لم تكترث لنجوميتها والبريستيج وعين المشاهد، جسدت الدور بحزافيره حتى بتنا نصدق أن ما نراه قصة حقيقية، أبطالها ناس عاديون لا تبرّج مفرط ولا ملابس فاخرة من ماركات عالمية ولا أحذية برّاقة، ظهرت كارول سماحة كأية سيدة فقيرة شاء قدرها ان تعيش في منزل مهدد بالانهيار في أية لحظة.

حياتها يراقبها الممثل اللبناني ​بديع أبو شقرا​ بأدق تفاصيلها، بعدما نشر كاميراته المراقبة في ارجاء الحي، ودخل منزل سماحة بعدما سرقت شقيقتها حاسوبه وهربت الى الحي الذي تعيش فيه. بديع رجل غني يجعل من الاحلام حقيقة ويزرع الابتسامة والفرح في قلوب من حوله.

تردده الدائم الى الحي ومنزل كارول لاسترجاع حاسوبه جعله يغرق ويتعلق اكثر فاكثر بسكان الحي، الذين استعطفوه بمشكلاتهم وقضاياهم الحياتية، التي لم يسبق ان عانى منها في حياته.

وهناك تعرف على الممثلة اللبنانية ​باميلا الكيك​ بدور "تغريد"، الفتاة التي تعاني من التوحد. اداؤها كان رائعا تحدثت بكل حركة من جسمها من دون كلام واكتفت بالتلفظ بكلمتين "شنطة" و"خميس"، أبدعت باميلا بهذا الدور الصامت ونقلت معاناة المتوحدين في لبنان بإحساسها وتعابير جسدها.

اراد بديع ان يغير مجرى حياة هؤلاء السكان على طريقته واسعادهم. لن نفضح قصة الفيلم لكن ما نستطيع قوله ان كلوديا مرشليان اضاءت من خلال الفيلم على قضية اللجوء الى الزواج المدني وخصوصاً حين يكون الزوجان من ديانتين مختلفتين.

كما يشير الى العلاقات الحميمة غير المشروعة، وخصوصا بين سيدة متزوجة وشاب اعزب يصغرها بسنوات، بالاضافة الى لجوء المرأة الى الخيانة بسبب ضعف الانتصاب لدى زوجها والمشاكل المترتبة عن هذه القضية ومشكلات أخرى، ترجمها المخرج باسم كريستو بعدسته وحولها الى مشاهد مصورة ونقلها الى جانب مؤثرات بصرية تستخدم للمرة الاولى في ​السينما اللبنانية​.

ابرز ما لفت انتباهنا الحضور الكثيف الذي أتى الى العرض الاول للفيلم من لبنان ومصر، وابرزهم: الممثلة المصرية ​إلهام شاهين​ وشخصيات سياسية ورجال أعمال وإعلاميون وممثلون لبنانيون، بينهم ​وفاء طربيه​ و​كارين رزق لله​ وشيراز و​مجدي مشموشي​ وإلسي فرنيني وجورج شلهوب وألكو داوود ونهلا داوود و​جيسيكا عازار​ و​عادل كرم​ وجان نخول وغريتا عون، وآخرون إكتظت بحضورهم السجادة الحمراء.

خطوة جيّدة أن تجتمع هذه الوجوه المعروفة في مناسبة واحدة لدعم السينما اللبنانية، كارول سماحة أبدعت وباميلا الكيك مفاجأة العمل من دون منازع.

موقعنا كانت له مجموعة من اللقاءات في الحدث، تتابعون تفاصيلها في الفيديو المرفق.