ملك جمال لبنان محمد صندقلي..هذا ما يقوله للشباب الذين لم يفوزوا باللقب

ميرنا وليد - بيروت - تعدّ الألقاب الجمالية باباً واسعاً للدخول إلى مجالات فنية عديدة، فهي توفّر لهم فرصاً كبيرة وتزيد ثقتهم بأنفسهم.

شهد يوم الأربعاء الماضي حفلاً مميزاً وهو مسابقة ملك جمال لبنان 2019، 16 شاباً تباروا كي يفوزوا باللقب، الا ان واحداً منهم تربع على عرش جمال لبنان، وذلك في "البيتش بلو" في حدث من تنظيم السيد نضال بشراوي، وستعرض السهرة لاحقاً على شاشة "ام تي في".

احيا هذا الحفل الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ التي قدّمت اغنيتها "شاغلة كل الناس" على المسرح، ونوضح أن هيفا ستعرض لها محطات غنائية أخرى خلال عرض المسابقة على محطة الـ "ام تي في" ولكن كانت قد صورتها قبل يوم إقامة الحدث.

وغنى أيضاً في الحفل الفنان ​زكي شريف​ والفنان ​وائل منصور​ والفنانة كارولينا.

وتألفت لجنة التحكيم من الوزير السابق ​ايلي ماروني​، ممثلة وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان رشا أبو علاوي، الممثلة المصرية ​نبيلة عبيد​، دكتور التجميل هراتش زغبزريان، الدكتورة ​ديانا رزق​، الدكتور ​كمال القصير​، الدكتورة ​فيرا متّى​ ومصمم الأزياء ​مجد ابو طنوس​.

وعقب مرورهم بالزي البحري والرسمي، تأهل 5 منهم الى النهائيات وهم، ​اليك هرمز​، ​رامي سعادة​، ​محمد صندقلي​ و​طوني حيدر​، و​مصطفى سلامة​.

ومن ثم اجابوا على السؤال الموحّد الذي وجّه لهم وهو: "اذا حصلت على لقب ملك جمال لبنان ستكون لديك فرصة ثانية لتمثيل بلدك بعدد من المحافل العالمية، من الشخصية التي تتمنى أن تلتقي بها؟".

وحاز إليك هرمز على لقب الوصيف الثاني، اما الوصيف الثالث كان من نصيب طوني حيدر، ولقب الوصيف الرابع فكان لمصطفى سلامة.

وتجدر الإشارة الى ان الشاب جاد عيسى حاز على لقب "Mr Photogenic" ، اما لقب Mr Personality ناله كارل يمين، وايلي صهيون فاز بجائزة المشروع الإنساني.

وفي النهاية توّج الشاب محمد صندقلي ملكا لجمال لبنان لعام 2019، وبالتالي فإن الوصيف الأول هو رامي سعادة.

موقع الخليج 365 كان في هذه السهرة، واجرى مقابلة خاصة مع ملك جمال لبنان محمد صندقلي.

ما هو شعورك اليوم انك ربحت، وهل توقعت انك ستفوز باللقب؟

لم اتوقع ذلك، الشباب جميعهم يستحقون اللقب، انه شعور لا يوصف، واشكر ربي على هذه النعمة التي اعطاني اياها.

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ما المشروع الذي ستتبناه هذا العام؟

كل سنة هناك قضية يتبناها ويعمل عليها ملك جمال لبنان، والقضية التي سأدعمها هي مكافحة مرض السرطان، والامر لن يكون مجرد كلام بل سنطبقه على ارض الواقع.

هل ستدخل لاحقا في مجال التمثيل؟

اكيد، انا سبب مشاركتي في مسابقة ملك جمال لبنان هو كي ادخل الى عالم التمثيل، لأن هذه المسابقة تفتح الكثير من الفرص.

ماذا تقول لزملائك الذين لم يحالفهم الحظ وللشباب الذين يرغبون بالتقدم للمسابقة في السنوات المقبلة؟

اكيد انا اشجّع كل انسان ان يشترك بهذه المسابقة، لأنها تُعلمنا اشياء جديدة في حياتنا وتقوينا، انا انصح اي شخص يمتلك المؤهلات ان يشترك فيها، اما للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في هذه السهرة اقول لهم ان مشاركتهم في مسابقة ملك جمال لبنان يعني أنهم فازوا أيضاً.

ما هي رسالتك للسيّد نضال بشراوي؟

اشكره على هذه السهرة المميزة، خصوصاً وأن اغلب الأشخاص لا يقدرون على اقامة حفلات حالياً، خصوصا لدينا في لبنان، و"يعطيه الف عافية"، واشكره كثيرا على ثقته بي.