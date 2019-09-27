تراند اليوم : وصلة رقص من غادة عادل و نجلاء بدر علي أنغام عمرو دياب – فيديو

نشرت الفنانة نجلاء بدر فيديو من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.

وظهر فى الفيديو كل من نجلاء بدر وغادة عادل وإيمان العاصى يرقصون فى حفل عمرو دياب .

وانطلقت فعاليات حفل عمرو دياب مساء اليوم، التابع لإحدى شركات المشروبات الغازية الراعية للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

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الحفل مقتصر فقط على نجوم مهرجان الجونة وعدد من الشخصيات العامة التى دعتهم الشركة للحفل.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء الخميس 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.