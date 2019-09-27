تراند اليوم : صاحبة الخدود الحمراء – شيرين رضا ترقص علي أغنية يوم تلات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة شيرين رضا، خلال حضورها الحفل الغنائي الذي يحييه الفنان عمرو دياب في مدينة الجونة، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

و ظهرت “شيرين” في الفيديو، وهي ترقص على أغنية “يوم تلات”، وهي مرتدية فستانا أسود قصيرا، وترقص على الأغنية، وتشاور على نفسها وتشير إلى خدها وتقول: “أنا أنا، الخدود أنا، والأغنية دي ليا أنا”.

وظهر عمرو دياب بـ لوك جديد مرتديا تي شيرت أبيض وبنطلونا أسود، وحذاء رياضيا أنيقا، وإن كانت ملابسه لم تختلف عن آخر حفل له “بنفس لون الملابس”.

ومن المقرر نزول الألبوم قريبا جدا ويتضمن ألبوم الهضبة العديد من الأغاني التي تم الإعلان عنها وطرح بعضها، منها: يوم تلات