دنيا بطمة متهمة بتخطي الحدود بسبب سروالها الممزق

كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 11:44 مساءً - نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صوراً ظهرت فيها بإطلالة لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين.

وبدت فيها مرتدية ملابس جمعت الأسلوبين الأنيق والكاجوال. واختارت سترة باللون الابيض بكمين طويلين مفتوحين مع كنزة ضيقة باللون البيج.

وأكثر ما أثار الانتباه سروالها الممزق الذي اعتبر بعض المتابعين أنه تخطى الحدود بجرأة تصميمه.

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ورغم هذا حققت الصور أكثر من 40 ألف إعجاب في مدة قصيرة جداً. وتعليقاً عليها كتبت الفنانة: “الزمن يغير فيك أشياء كثيرة (مفاهيمك،قناعاتك…). لكن إياك أن تتركه يغير فيك أمور لا تقبل التغيير مثل أصلك ومعدنك الطيب”.



ويشار إلى أن دنيا أعلنت في وقت سابق توجهها إلى التمثيل حيث نشرت على حسابها على “إنستغرام” صورة مع التعليق: “قريباً، مسلسل من بطولتي أنا والفنان أسامة بسطاوي، بعنوان “قلبي نساك”وبمشاركة فنانين كبار افتخر أنني سأمثل إلى جانبهم قريباً علىMBC المغرب”.