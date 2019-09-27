نسرين طافش لمُهاجميها: تزيدوني قوّة وأصبح لدي مناعة ولن أفقد تركيزي ونجاحي لكي أرد عليهم

كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 11:44 مساءً - تعرّضت النجمة السّورية نسرين طافش في الآونة الأخيرة للهجوم من بعض زملائها من الوسط الفني مثل ديمة الجندي وباسم ياخور وأيمن رضا.



وعن تعرُّضها لذلك، صرّحت طافش في لقاء صحفي، أن أي إنسان ناجح لا بد من تعرضه لحملات هجوم، وأن يكون لديه أعداء، وقالت: “أعتقد أنني ناجحة بشكل جيد، ولكني لن أفقد تركيزي ونجاحي لكي أرد عليهم، فسرّ نجاحي هو تركيزي في أعمالي وحب جمهوري لي، ولو ركزت مع كل من يهاجمني فسأفقد حب جمهوري لي”.

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وتابعت طافش: “لا أنكر أنني أصبحت قوية كثيراً مع كثرة تلك الحملات ضدي، وأصبحت لا أبالي بهم في الفترة الأخيرة، وأصبح لدي مناعة”.

يُشار إلى أن هنالك عدة فنانات مثل أمل عرفة وشمس الكويتية وجيني إسبر دافعن عن نسرين طافش إثر الهجوم الذي تعرّضت له مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي والذي بدأ بعد ظهور الفنانة ديما الجندي في برنامج “أكلناها” مع باسم ياخور

وإجابتها عن سؤال إذا ما ستقبل أن تكون صديقة أو تمثل مع نسرين طافش، لتجيب بأنها لن تقبل على نفسها أن تمثل أو تكون على علاقة مع إنسانه مؤذية.