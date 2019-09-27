كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 11:44 مساءً - اثارت الفنانة المصرية سما المصري جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت سما في هذا الفيديو مستلقية وتمرّر خصل شعرها على وجهها بطريقة مثيرة، وذلك على انغام اغنية هندية.
ويبدو ان سما تقلّد شخصية المرأة اللعوب، اذ انها علّقت على الفيديو قائلة: “ودا كان اخر مشهد من فيلم ايغمالادوس المرأه اللعوب…قريبا بالاسواق”.
الجدير ذكره ان سما المصري كانت قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس البحر وفوقها Paraillot أزرق شفاف كشف عن صدرها وفخذيها بشكل واضح وبارز.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. سما المصري تستلقي وتمرر شعرها على وجهها بإثارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.