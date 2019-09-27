شاهدوا.. سما المصري تستلقي وتمرر شعرها على وجهها بإثارة

كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 11:44 مساءً - اثارت الفنانة المصرية ​سما المصري​ جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت سما في هذا الفيديو مستلقية وتمرّر خصل شعرها على وجهها بطريقة مثيرة، وذلك على انغام اغنية هندية.

ويبدو ان سما تقلّد شخصية المرأة اللعوب، اذ انها علّقت على الفيديو قائلة: “ودا كان اخر مشهد من فيلم ايغمالادوس المرأه اللعوب…قريبا بالاسواق”.

الجدير ذكره ان سما المصري كانت قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس البحر وفوقها Paraillot أزرق شفاف كشف عن صدرها وفخذيها بشكل واضح وبارز.