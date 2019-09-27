النجوم يتألقون في حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بمسرح المارينا بالغردقة، مساء الجمعة 27 سبتمبر.

الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم داليا البحيرى، وبسمة، وريم مصطفى، وإيمان العاصى، والمخرج مروان حامد، والإعلامى خيرى رمضان، والسيناريست تامر حبيب، سارة عبد الرحمن.

كما حضر كل من المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، خالد الصاوى، طارق الإبيارى، خيرى بشارة، انتشال التميمى، المخرج أمير رمسيس، هبة السيسى، شادى ألفونس، وغيرهم.

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وخلال الحفل تم تكريم الفنان المصري محمد هنيدي، ومنحه درع الإنجاز الإبداعي، وعبر الفنان عن سعادته بهذا التكريم.

وقال في تصريحات، على هامش الحفل: “شرف لي الحصول على الجائزة خاصة بعد حصول اثنين من العظماء عليها هما عادل إمام وداوود عبدالسيد».

وكان قد شارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى جعل عددا الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا.