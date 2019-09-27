عمرو دياب يشعل حفله بالجونة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا، مساء الخميس 26 سبتمبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، الذين تواجدوا في مهرجان الجونة السينمائي.

الفنان المصري أشعل الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيه، كما قدم الكثير من أغاني ألبومه الجديد، ومنها أغنية “متغير”، وهي أحدث أغنية طرحها.

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دياب حضر الحفل برفقة الفنانة دينا الشربيني، وذلك في أول ظهور لهما معا بعد أنباء خلافاتها التي ترددت مؤخرا، والتي توقعت انفصالهما.

كما شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم زوجته السابقة الفنانة شيرين رضا، ويسرا، وإلهام شاهين، وآسر ياسين، وليلى علوي، وأحمد رزق، وهاني رمزي، ورجاء الجداوي، وغادة عادل، وإنجي علي، وهنا شيحة وشقيقتها حلا شيحة.

كما حضرت الفنانة داليا البحيري، والمخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، وهند صبري، والإعلامية بوسي شلبي، وباسم سمرة، ورشا مهدي، وصبا مبارك، وإنجي المقدم، وأحمد داوود وزوجته علا رشدي، وتامر حبيب، وأمينة خليل، وغيرهم.