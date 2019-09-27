وفاة والد زوجة الفنان حميد الشاعري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان العراقي حميد الشلعري، عن وفاة والد زوجته السيد محمد سعيد دلال، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام.

وقال حميد الشاعري، في نعيه له: “لبقاء والدوام لله.. انتقل الى رحمة الله جد أبنائي نديم ونوح السيد الفاضل محمد سعيد دلّال .. اللهم اجعله من أهل الفردوس”.

وحصدت تدوينة الشاعري على العديد من رسائل تعزية من قبل متابعيه والذين تمنوا للمتوفي الرحمة.

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يذكر أن حميد الشاعري تزوج ٥ مرات من جنسيات مختلفة، حيث تزوج من إنجليزية، أردنية، كندية، بينما زوجته الحالية كندية مصرية.

وله أربعة أبناء هم نديم ونوح ونبيلة ونورا، وعن أسباب انفصاله عن زوجاته قال في حوار تلفزيون له: ” ليس شرطا أن يكون العيب منهم يمكن مني”.

كما كشف أنه غيور جدا ومن ملامح غيرته إنه لا يقبل أن تلجأ زوجته لكوافير رجل: “لازم كوافيرة امرأة.. أصله مينفعش كوافير يفضل ماسك شعر مراتي ويعملهولها”.