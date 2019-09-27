ليكو: أتمنى ضم مودريتش وأوزيل.. والثقة سلاحي لعلاج أزمة صانع الألعاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، أنه يتمنى ضم لاعبين أمثال الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني والألماني مسعود أوزيل لاعب خط وسط أرسنال إلى قائمة فريقه.

وأكد ليكو، عقب فوز العين على الوصل بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي أقيمت على استاد الوصل بزعبيل ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، أنه يريد أن يمنح لاعبيه مزيدا من الثقة لتقديم الأفضل، معترفا بأنه يحاول علاج أزمة عدم وجود صانع ألعاب في الوقت الحالي بالفريق.

وقال ليكو، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "نعلم أنه ليس لدينا صانع ألعاب حقيقي، لكن بندر الأحبابي ولابا كودجو وسعيد جمعة تقمصوا هذه الشخصية في المباراة الماضية".

وأتم: "علينا أن نؤمن بروح الجماعية حتى نكون الأفضل ونحقق أهدافنا المنشودة".

يذكر أن العين يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الشارقة المتصدر وحامل لقب البطولة.