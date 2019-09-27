اتفاق سينمائي ينقذ "سبايدر مان 3"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركتا "ديزني" الأمريكية و"سوني بيكتشرز" اليابانية، الجمعة، أنَّ استوديوهات "مارفل" ستواصل إنتاج سلسلة أفلام "الرجل العنكبوت: العودة" (Spider Man : Home Coming)، لتهدأ مخاوف عُشّاق الشخصيّة من أن يختفي البطل الخارق من عالم "مارفل" السينمائي.

وقالت شركتا الإنتاج السينمائي إنَّ الجزء الـ3 ضمن سلسلة أفلام "الرجل العنكبوت" الحالية، بطولة توم هولاند، سيكون في قاعات العرض السينمائي بداية من 16 يوليو/تموز 2021.

وبدأ عرض أحدث أفلام السلسلة "الرجل العنكبوت: بعيداً عن الوطن" (Spider-Man: Far from Home) في يونيو/حزيران في الولايات المتحدة وحقق أعلى الإيرادات على الإطلاق لفيلم من إنتاج "سوني بيكتشرز"، مسجلاً 1.11 مليار دولار في أنحاء العالم حتى 18 أغسطس/آب.

وفي الشهر الماضي، أفادت عدة تقارير ومنتجون من بينهم كيفين فايجي، مدير إنتاج أفلام "مارفل"، بأن الشركتين عجزتا عن التوصل إلى تفاهم بشأن تقاسم الشخصية في أفلامهما بعد انتهاء أجل اتفاقهما السابق.

Advertisements

وذكرت التقارير حينها أنّ ديزني أرادت حصة مالية أكبر في أفلام الرجل العنكبوت المنفردة التي تنتجها سوني.

وقال فايجي، الجمعة: "أشعر بسعادة غامرة لأن رحلة العنكبوت مع عالم مارفل السينمائي ستستمر".

وأشارت شركتا الإنتاج السينمائي إلى أن الرجل العنكبوت سيظهر أيضاً في فيلم ستنتجه استوديوهات "مارفل" في المستقبل.