خاص- “لايف ستايلز ستوديوز” تقدم كنزة مرسلي في عمل غنائي عالمي

أطلقت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أغنية النجمة الجزائرية كنزة مرسلي “La Casa Del Amor” أي “بيت الحب”، كلمات فطيمة فقراري، والحان وتوزيع DJ Adel وفينيكس.

الأغنية ايقاعية تناسب أجواء السهر والحفلات، أدّتها كنزة بصوتها المميز، بعدما ظهر واضحاً جماله في العمل الذي تضمن مزجاً بين اللهجة الجزائرية واللغة الاسبانية في آن

ويقول مطلع الأغنية: “كل يوم تحويسة من مدريد لفينيسيا / أنا عنده برنسيسة Quedartes me promesa /كل شي يمشي غاية وهو هنايا معايا /ما نصبر دقيقة عليه me amor عندي بالدنيا /انا contigo و انتايا conmigo /عدياننا نقولولهم bye bye asta luego /

Advertisements

وخلال لقائنا مع كنزة مؤخراً عبرت عن سعادتها في التعاون للمرة الثالثة مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، التي تعطيها حرية كبيرة في الاختيارات، وتؤمن لها كل ما تحتاجه وتتشاور معها وتأخذ برأيها بكافة الامور.

اما ناحية الصورة، فنجح المخرج عادل سرحان في الحفاظ على عنصر الشباب في العمل، حيث قدّم كنزة بصورة راقية في عدة اطلالات عصرية، بالاضافة الى أن تقطيع المشاهد كان في منتهى الاحترافية حيث تنقّل المخرج اللبناني بين ثلاث مواقع مختلفة من أجمل المواقع في لبنان، ضمن أجواء مليئة بالحب والفرح والجنون الى حد ما، كما رأى الجمهور كنزة للمرة الاولى ترقص باحترافية عالية.

عادل سرحان سبق وكشف لموقعنا ان كنزة فنانة “مهضومة”، لديها قاعدة جماهرية كبيرة خصوصا في الجزائر، كما أنها ممثلة محترفة، الامر الذي يريح المخرج ويسهّل عليه العمل.

مرة جديدة، رفعت “لايف ستايلز ستوديوز” منسوب التحدي بعد كشف النقاب عن كليب كنزة مرسلي، خاصة ان الشركة تسعى جاهدة لتتميز على الساحة الفنية بالأعمال الراقية ان لناحية الكلام واللحن والتوزيع أو لناحية الصورة.