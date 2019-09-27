أبو يفتتح حفل ختام "الجونة السينمائي" بأغنية "حبيبي يا ليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: افتتح الفنان" أبو "، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بأغنية "حبيبي يا ليل". أغنية "حبيبي ياليل" من كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال. وتقام الآن، فعاليات حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بتكريم عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم الفنان محمد هنيدي بمنحه نجمة الجونة الإبداعية، تقديرًا لمشواره الفني، ونجم عالمي، لم يلعن عن اسمه، بالإضافة إلى جوائز المهرجان.

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