ستيفن سيجال مفاجأة حفل ختام "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وصل النجم العالمي ستيفن سيجال على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة. ويعد وصول سيجال للمشاركة في حفل الختام، مفأجاة، لم تعلن عنها إدارة المهرجان. وتختتم اليوم الجمعة، أعمال الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بتكريم عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم الفنان محمد هنيدي بمنحه نجمة الجونة الإبداعية، تقديرًا لمشواره الفني، بالإضافة إلى جوائز المهرجان.

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