محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: ينتظر حضور مهرجان الجونة بدء حفل ختام الدورة الثالثة على مسرح المارينا. وحضر عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة إلى ريد الكاربت، تمهيدا للمشاركة في حفل الختام. وتختتم اليوم الجمعة، أعمال الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بتكريم عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم الفنان محمد هنيدي بمنحه نجمة الجونة الإبداعية، تقديرًا لمشواره الفني، ونجم عالمي، لم يلعن عن اسمه، بالإضافة إلى جوائز المهرجان.

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كانت هذه تفاصيل خبر صور| ضيوف "الجونة السينمائي" في انتظار بدء حفل الختام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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