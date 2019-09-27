عقب ظهورها بـ"بدلة".. هند صبري في"ختام الجونة": "بتبسط لما بشوف واحدة لابساها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة التونسية هند صبري مرتدية بدلة، على "الريد كاربت" بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وقالت هند، لكاميرا المهرجان في حفل الختام، عن ارتدائها "بدلة": "لما بشوف أي واحدة لابسة بدلة رجالي بتبسط جدا، وبحب جدا إني أعمل كدا، ودا بعمله في حياتي الطبيعية مش بس عشان المهرجان، وبحس شخصيتي بتتغير لما بلبس البدلة".

وأضافت: "سعيدة بمشاركة فيلم حلم نورا بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وحقيقي مهرجان كان أكثر من رائع ومبهر بكل تفاصيله".

وتختتم اليوم الجمعة، أعمال الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بتكريم عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم الفنان محمد هنيدي بمنحه نجمة الجونة الإبداعية، تقديرًا لمشواره الفني، ونجم عالمي، لم يلعن عن اسمه، بالإضافة إلى جوائز المهرجان.