بينهم خيري رمضان ودرة وحلا شيحة.. النجوم يواصلون التوافد على ختام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير- أحمد النجار:

يواصل الفنانون التوافد على السجادة الحمراء في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي بدأ قبل قليل.

ووصل السيناريست تامر حبيب ومحمد لطفي ونيقولا معوض ودرة والإعلامي خيري رمضان وآيتن عامر ويوسف عثمان والمخرج أبو بكر شوقي وحلا شيحة، وغيرهم.

وتختتم اليوم الجمعة، أعمال الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بتكريم عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم الفنان محمد هنيدي بمنحه نجمة الجونة الإبداعية، تقديرًا لمشواره الفني، ونجم عالمي، لم يلعن عن اسمه، بالإضافة إلى جوائز المهرجان.