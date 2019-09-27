قبل تكريمه في الجونة.. هنيدي يكشف عن الشخصية الأقرب له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان محمد هنيدي عن تكريمه اليوم في مهرجان الجونة السينمائي، بجائزة الإنجاز الإبداعي.

وقال هنيدي:" شرف ليا تكريمي اليوم وخصوصا إن الجائزة دي تسلمها من قبل الفنان داود عبد السيد والفنان عادل إمام".

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وأضاف: "شيء يشرفني والحمد لله مبسوط جدا بهذه الجائزة".

وأضاف هنيدي: "أكتر شخصية حبتها وهي نقله بالنسبة ليا شخصية خلف الدهشوري خلف في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وأكتر إفيه أثر مع الناس (خلينا فريش احنا في رحلة)".

وتختتم اليوم الجمعة، أعمال الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بتكريم عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم الفنان محمد هنيدي بمنحه نجمة الجونة الإبداعية، تقديرًا لمشواره الفني، ونجم عالمي، لم يلعن عن اسمه، بالإضافة إلى جوائز المهرجان.