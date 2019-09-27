بشرى في"ختام الجونة": "صوتي راح خلاص.. وأتحدى أي حد شاف أفلام زيي السنادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعربت الفنانة بشرى، عن سعادتها بما حققه مهرجان الجونة السينمائي هذا العام من إشادات إيجابية.

وقالت بشرى، لكاميرا المهرجان في حفل الختام: "صوتي راح خلاص، الحمد لله هستريح شوية عشان أنا تعبت جدًا في المهرجان، وسعدت كثيرًا بكل الإشادات".

وأضاف: "أتحدى أي حد شاف أفلام زي اللي أنا شوفتها السنادي، وشاهدت أفلام كتيرة بالمهرجان وحبيتها، وفيه كام فيلم وقع مني ماقدرتش أشوفهم، وشفت ما يقرب من 80% من الأفلام".

وتختتم اليوم الجمعة، أعمال الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بتكريم عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم الفنان محمد هنيدي بمنحه نجمة الجونة الإبداعية، تقديرًا لمشواره الفني، ونجم عالمي، لم يلعن عن اسمه، بالإضافة إلى جوائز المهرجان.