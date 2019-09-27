صور| محمد لطفي يرفع علم مصر في حفل ختام "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير- أحمد النجار:

حرص الفنان محمد لطفي، على اصطحاب علم مصر، ولوح به أمام الجميع عقب وصوله إلى "الريد كاربت" في حفل ختلم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـثالثة.

وحضر عدد كبير من الفنانين والنجوم لحفل الختام، وما زال الفنانون يتوافدون علي الحفل، ووصل منذ قليل، المخرج هادي الباجوري وزوجته ياسمين رئيس، والمطرب أبو، والفنان هاني رمزي والفنانة هنادي مهنا، وأحمد داود، وأمير رمسيس، وإنتشال التميمي.

وتختتم اليوم الجمعة، أعمال الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بتكريم عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم الفنان محمد هنيدي بمنحه نجمة الجونة الإبداعية، تقديرًا لمشواره الفني، ونجم عالمي، لم يلعن عن اسمه، بالإضافة إلى جوائز المهرجان.