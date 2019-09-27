محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحدثت الفنانة درة عن مشاركتها في لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
وقالت درة في أثناء لقائها على السجادة الحمراء في بداية حفل ختام المهرجان: "كان يوجد لدينا نقاشات كثيرة بشأن آرائنا في التحكيم"، مشيرة إلى أن رئيس لجنة التحكيم كان يعطينا حرية الرأي في الاختيار.
وتابعت درة: "كان يوجد أفلام جيدة جدا، وكان يوجد أفلام ضعيفة، وفي النهاية كلها اختيارات جديدة".
وتختتم اليوم الجمعة، أعمال الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بتكريم عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم الفنان محمد هنيدي بمنحه نجمة الجونة الإبداعية، تقديرًا لمشواره الفني، ونجم عالمي، لم يلعن عن اسمه، بالإضافة إلى جوائز المهرجان.
كانت هذه تفاصيل خبر درة تكشف تفاصيل تجربة مشاركتها في لجنة التحكيم بـ"الجونة السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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