درة تكشف تفاصيل تجربة مشاركتها في لجنة التحكيم بـ"الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة درة عن مشاركتها في لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وقالت درة في أثناء لقائها على السجادة الحمراء في بداية حفل ختام المهرجان: "كان يوجد لدينا نقاشات كثيرة بشأن آرائنا في التحكيم"، مشيرة إلى أن رئيس لجنة التحكيم كان يعطينا حرية الرأي في الاختيار.

وتابعت درة: "كان يوجد أفلام جيدة جدا، وكان يوجد أفلام ضعيفة، وفي النهاية كلها اختيارات جديدة".

وتختتم اليوم الجمعة، أعمال الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بتكريم عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم الفنان محمد هنيدي بمنحه نجمة الجونة الإبداعية، تقديرًا لمشواره الفني، ونجم عالمي، لم يلعن عن اسمه، بالإضافة إلى جوائز المهرجان.