نجيب ساويرس: "لجان تحكيم مهرجان الجونة كانوا مبهورين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشاد المهندس نجيب ساويرس، بحفل الفنان عمرو دياب، الذي أقيم أمس الخميس، مؤكدًا أنه كان حفلاً رائعًا.

وقال ساويرس، لكاميرا المهرجان في حفل الختام: "الندوات والأفلام كانت قوية جدًا، وكل اللي في لجان التحكيم مبهورين بالمهرجان والأفلام الجميلة المعروضة فيه، وما يحدث في الجونة من فعاليات".

وأضاف: "الجونة، ده مهرجان سينما وليس عرض أزياء، والأفلام اللي جت بالمهرجان كانت جامدة جدا، ولم تعرض في مهرجانات أخرى، وتعرض لأول مرة في المهرجان".

يذكر أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، كانت قد انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، وتختتم اليوم الجمعة 27 سبتمبر.